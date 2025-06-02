Сакс: Трамп хочет завершения украинского конфликта в 2025 году, но Киев против

Киевские власти настроены продолжать украинский конфликт, в то время как президент США Дональд Трамп рассчитывал достичь мирного урегулирования кризиса в текущем году. Об этом в разговоре с ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс.

«Урегулирование должно быть достигнуто в этом году. <…> Трамп заинтересован в том, чтобы это произошло. Но совершенно ясно, что украинское правительство в этом не заинтересовано», — сказал он.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо уличил президента Украины Владимира Зеленского в желании продолжать боевые действия. По его мнению, на это указывают совершенные ВСУ теракты на российских аэродромах — втайне от США и при поддержке «воинственных сил» ЕС.