Кандидат в президенты США Камала Харрис предупреждала украинского лидера Владимира Зеленского о неизбежном поражении Украины еще до начала спецоперации. Такое заявление сделал американский журналист Саймон Шустер в интервью каналу ТСН.

«Она сказал ему (Владимиру Зеленскому — прим. ред.), что война приближается, и вы ее проиграете», — сказал он.

По его словам, Харрис советовала президенту Украины задуматься о создании правительства в изгнании и подготовить жителей страны к ведению партизанской войны.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказывал о взятке, которую министр обороны США Ллойд Остин привез Зеленскому. По его словам, финансовую помощь в 800 миллионов долларов привезли для того, чтобы президент Украины не отводил ВСУ от Красноармейска и не портил имидж кандидата на пост президента США Камалы Харрис.