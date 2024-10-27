Министр обороны США Ллойд Остин привез президенту Украины Владимиру Зеленскому взятку, чтобы он не отводил ВСУ от Красноармейска и не испортил имидж кандидата на пост президента США Камалы Харрис. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Остин привез этому „покорителю Сибири“ и „величайшему“ взятку, чтобы он заставил солдат ВСУ стоять насмерть под Красноармейском и не подорвать избирательную кампанию Камалы Харрис», — написал он.

Депутат выразил мнение, что финансовую помощь США в размере 800 миллионов долларов не будут использовать для производства дронов в силу ряда причин: от невозможности корректного учета произведенной продукции до засекреченных контрактов.

«Из этих 800 миллионов можно освоить, например, 30 или 60%. Получается, 500 миллионов, чтобы заткнулись по НАТО и дальнобойному оружию до выборов. Надо брать, нормально», — добавил парламентарий.

Ранее Остин обсудил с Зеленским использование дальнобойных вооружений против военных объектов на территории России.