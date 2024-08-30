Макгрегор: РФ не будет учитывать желания США при решении украинского конфликта

Россия не будет садиться за стол переговоров с представителями Соединенных Штатов и Украины после атаки ВСУ на Курскую область. Такое мнение выразил советник главы Пентагона в отставке полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive .

«Главная новость, которую никак не хотят понять в Вашингтоне, заключается в том, что у России больше нет желания договариваться с нами. Это конец», — сказал он.

По его словам, украинский конфликт закончится на условиях, которые устраивают российскую сторону. Интересы Соединенных Штатов при этом учитывать не будут.

Президент России Владимир Путин понял, что на Западе нет людей, с которыми можно рационально вести переговоры, добавил Макгрегор.

Как заметил политолог Гилберт Доктороу, инструкторы из США обучали украинских боевиков, которые напали на российское приграничье. Соединенные Штаты, подчеркнул он, дали РФ законный повод для объявления войны.