В США рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Пентагон отправит Украине военную помощь на сумму в 225 миллионов долларов

США в рамках очередного пакета военной помощи поставят Украине устаревшую батарею ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS и противотанковые комплексы Javelin. Об этом заявил РИА «Новости» представитель Пентагона.

«Мы задействуем более старое вооружение, которое не имеет такой же ценности, как закупаемое новое», — сказал он.

Таким образом военный прокомментировал информацию, что стоимость поставляемой Украине старой системы ПВО Patriot в сто раз меньше новых образцов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вместе с союзниками по НАТО Соединенные Штаты передадут Украине сотни ракет-перехватчиков.