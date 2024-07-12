В США рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Пентагон отправит Украине военную помощь на сумму в 225 миллионов долларов

Фото: РИА «Новости»

США в рамках очередного пакета военной помощи поставят Украине устаревшую батарею ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS и противотанковые комплексы Javelin. Об этом заявил РИА «Новости» представитель Пентагона.

«Мы задействуем более старое вооружение, которое не имеет такой же ценности, как закупаемое новое», — сказал он.

Таким образом военный прокомментировал информацию, что стоимость поставляемой Украине старой системы ПВО Patriot в сто раз меньше новых образцов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вместе с союзниками по НАТО Соединенные Штаты передадут Украине сотни ракет-перехватчиков.

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