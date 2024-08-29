Россия встала на путь окончательного разрешения конфликта, который пройдет без режима президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделала выразил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive .

«Россия сейчас находится на том этапе, который я бы назвал окончательным решением конфликта, <…> Думаю, что [ситуация] подразумевает Украину без режима Зеленского в Киеве», — отметил он.

Как уточнил полковник, российский лидер Владимир Путин был готов вести мирные переговоры. Но сейчас дипломатические контакты свели на нет из-за действий Зеленского. Россия четко дала понять, что период переговоров подошел к концу, добавил Макгрегор.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук также заявил, что атака ВСУ на Курскую область поставила крест на мирном урегулировании конфликта. Приказ Зеленского о наступлении на российское приграничье, как заметил он, стал смертным приговором для Украины.