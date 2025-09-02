TNI: Украина использует пять типов боевых самолетов для защиты неба от России

Воздушное пространство Украины оказалось под защитой пяти типов боевых самолетов — F-16, Mirage 2000, МиГ-29, Су-27 и Су-25. Таким мнением поделился в своей статье обозреватель американского журнала The National Interest Харрисон Касс.

По его словам, для ВВС Украины особенно важны такие боевые самолеты, как F-16 Fighting Falcon, Mirage 2000, МиГ-29 Fulcrum, Су-27 Flanker и Су-25 Frogfoot.

«Недавно подаренный Западом F-16 ознаменовал собой революционный скачок в развитии возможностей Украины в воздушном бою», — говорится в публикации.

Обозреватель утверждает, что появление в украинском небе F-16 якобы заставило Россию кардинально пересмотреть свою «стратегию доминирования в воздухе».

Если говорить о французских Mirage 2000, то они дополняют американские истребители. Это легкие и маневренные самолеты, оснащенные новейшими радарами и системами РЭБ. Они способны не только нести разнообразное вооружение, но также перехватывать цели и наносить высокоточные удары.

В статье отмечается, что Украина получила некоторые МиГ-29 от Польши и Словакии. Они не такие совершенные, как западные истребители, но зато хорошо знакомы украинцам. Их используют для защиты авиабаз и тактической поддержки наземных войск.

Фронтовой бомбардировщик Су-27 хоть и устарел, но украинцы поддерживают его боеспособность и летную годность. Его используют для патрулирования воздушного пространства Украины и ведения боя на расстоянии с истребителями противника. Что касается Су-25 «Грач», то он является ударным самолетом.

Ранее бельгийские власти пообещали передать Киеву истребители F-16 и военную помощь в размере 100 миллионов евро (более девяти миллиардов рублей).