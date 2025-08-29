Бельгия пообещала Украине новые F-16 и военную помощь на 100 млн евро

Украина в кратчайшие сроки получит истребители F-16, а также дополнительную военную помощь в 100 миллионов евро. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр обороны Бельгии Тео Франкен на встрече руководителей оборонных и внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Копенгагене.

Он подчеркнул, что Бельгия сохранила свое участие в «коалиции желающих» и продолжит обеспечивать ВСУ необходимым вооружением.

«Бельгия предоставит военную помощь Украине на 100 миллионов евро, мы также максимально ускорим передачу наших F-16», — заявил Франкен.

Бельгийский министр добавил, что после окончания боевых действий страна предоставит Украине морские беспилотники для защиты побережья.

Бельгия стала одной из первых стран, кто летом прошлого года передал Украине несколько истребителей F-16.

Занимавший тогда пост главы правительства Александр де Кроо заявил, что ВСУ получают военные самолеты при условии их использования только в украинском воздушном пространстве.