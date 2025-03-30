В США раскрыли детали операции ВСУ по атаке на Крымский мост в 2024 году

NYT: США разработали для ВСУ операцию по разрушению Крымского моста в 2024 году

Ракетная атака ВСУ на Крымский мост в августе 2024 года была разработана и осуществлена с участием американских и британских специалистов. Она носила название Lunar Hail («Лунный град»), сообщила газета The New York Times .

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена уполномочила ЦРУ и военных на тайную работу с украинцами и британцами над планом атаки, чтобы разрушить Крымский мост.

«ATACMS должны были ослабить уязвимые точки верхней части моста, тогда как надводные беспилотники взорвались бы рядом с его опорами», — говорится в публикации.

Если в 2022 году Белый дом рассматривал мост и подступы со стороны Крыма как красную линию и «суверенную российскую территорию», то позже изменил свое мнение.

Россия успела усилить оборону Крымского моста, пока США с британцами и украинцами разрабатывали операцию. В Киеве решили атаковать сооружение ракетами ATACMS, но в Белом доме предложили отказаться от этой идеи или подождать. В итоге ВСУ все же ударили по Крымскому мосту.

По данным Минобороны России, киевский режим выпустил по мосту 12 американских ракет ATACMS. Силы ПВО отразили групповой удар. Кроме того, были уничтожены 10 морских дронов ВСУ.

Ранее NYT сообщила, что группировка войск США, базирующаяся в ФРГ, координировала украинских боевиков в зоне спецоперации. Американцы наводили цели для ВСУ, которые били из РСЗО HIMARS по позициям российских войск.