Раскрыта роль военных США в ударах ВСУ по позициям российской армии и Крыму
NYT: военные США координировали удары ВСУ ракетами HIMARS и ATACAMS
Украинские боевики получали координаты расположения российских войск в зоне проведения специальной военной операции от американских военных, которые впоследствии координировали удары из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.
В материале уточнили, что наведением целей для ВСУ занималась группировка американских войск, базирующаяся в Германии.
«Каждое утро офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру», — подчеркнули журналисты.
Кроме того, с 2022 года американцы получили разрешение для проведения операций в акватории Черного моря около побережья Крыма. Этим занималось отдельное подразделение, получившее название Dragon.
Оно стояло за попыткой очередной атаки по Крымскому мосту ракетами ATACMS в августе прошлого года. Операция получила название Lunar Hail («Лунный град»), но полностью провалилась благодаря усиленной защите.
Журналисты добавили, что против операции выступил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Он заявил, что удар ракет мог полностью разрушить переправу. Но украинская сторона настояла на своем.
В августе 2024 года Министерство обороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны отразили удар 12 тактических ракет ATACMS в районе Крымского моста. В ведомстве подчеркнули, что все запущенные снаряды уничтожили в воздухе.