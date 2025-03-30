Украинские боевики получали координаты расположения российских войск в зоне проведения специальной военной операции от американских военных, которые впоследствии координировали удары из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times .

В материале уточнили, что наведением целей для ВСУ занималась группировка американских войск, базирующаяся в Германии.

«Каждое утро офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру», — подчеркнули журналисты.

Кроме того, с 2022 года американцы получили разрешение для проведения операций в акватории Черного моря около побережья Крыма. Этим занималось отдельное подразделение, получившее название Dragon.

Оно стояло за попыткой очередной атаки по Крымскому мосту ракетами ATACMS в августе прошлого года. Операция получила название Lunar Hail («Лунный град»), но полностью провалилась благодаря усиленной защите.

Журналисты добавили, что против операции выступил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Он заявил, что удар ракет мог полностью разрушить переправу. Но украинская сторона настояла на своем.

В августе 2024 года Министерство обороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны отразили удар 12 тактических ракет ATACMS в районе Крымского моста. В ведомстве подчеркнули, что все запущенные снаряды уничтожили в воздухе.