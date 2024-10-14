Российская армия полностью зачистит от ВСУ территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Россия сделает все возможное, чтобы вернуть себе контроль над каждым сантиметром своей территории. Единственный способ остановить это — победить Россию на поле боя, но в данный момент я не вижу, чтобы Россия терпела поражение», — сказал он.

По его словам, ВСУ придется оставить территории новых российских регионов, так как ВС РФ достигнут целей спецоперации и выдавят украинских боевиков оттуда в любом случае.

До этого Риттер назвал трагедией современности отъезд из США посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. По его словам, дипломат реально стремился улучшить российско-американские отношения и прямо предупреждал Белый дом о риске начала ядерной войны в случае продолжения конфликта на Украине.