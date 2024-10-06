Риттер заявил, что Антонов предупреждал США о риске начала ядерной войны

Завершение работы Анатолия Антонова на должности посла России в Вашингтоне стало великой трагедией современности, написал на своей странице в соцсети X бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, экс-посол был одним из немногих дипломатов, которые реально стремились улучшить двусторонние отношения.

Риттер напомнил, что Антонов прямо предупреждал американское руководство о риске начала ядерной войны в случае продолжения украинского конфликта. Бывший разведчик отметил, что Антонов оказался в нужное время и в нужном месте.

«Когда… будет написана история этого этапа американо-российских отношений, пребывание посла Антонова в Вашингтоне войдет в историю как одна из величайших дипломатических неудач Соединенных Штатов», — подчеркнул Риттер.

О завершении миссии Антонова в США стало известно накануне. Посол работал в Штатах с 21 августа 2017 года.