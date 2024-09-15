Бывший советник Пентагона Теодор Постол раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена, допустившего возможность ударов ВСУ по России. В интервью YouTube-каналу Schiller Institute он заявил, что американские власти не осознают последствий подобного шага.

«Недавние заявления Блинкена еще больше подтверждают мои самые большие опасения, что люди в Белом доме <…> не имеют ни малейшего представления о том, что сейчас делают», — сказал Постол.

Он подчеркнул, что исход конфликта уже определен, поскольку атака на Курскую область лишь ускорила приближение краха киевского режима. Дальнейшее успешное продвижение российских войск, скорее всего, уже не остановить.

Ранее в США испугались преждевременного краха Украины. Американский политолог Джон Миршаймер отметил, что даже с условием поставок ВСУ оружия из Соединенных Штатов и других стран Запада украинская армия не изменит ситуацию на поле боя.