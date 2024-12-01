В США призвали Украину самой решать свою судьбу

Украина должна сама расставлять свои приоритеты относительно территориальных уступок для достижения мира с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN .

«Ключевой момент, с моей точки зрения, состоит в том, что определять свою судьбу Украина должна самостоятельно, и эту судьбу не должен никто навязывать, не исключая Соединенные Штаты», — сказал Салливан.

Он добавил, что украинский президент Владимир Зеленский открыто заявлял о необходимости урегулирования конфликта через переговоры, и США активно обсуждают формат будущих переговоров, в том числе с украинским руководством.

По словам Салливана, главной целью США в этом году было дать Украине как можно больше инструментов для ведения переговоров с сильных позиций и достижения нужного результата.

При этом он подчеркнул, что решение вопросов, связанных с территорией, безопасностью и прочими аспектами, должно оставаться за украинским президентом, так как «в конечном счете это его страна».

Ранее Зеленский назвал условия завершения горячей фазы украинского конфликта. Он согласился пойти на уступки в переговорах с Россией, если НАТО «раскроет зонтик» над той частью Украины, которая сейчас находится под контролем ВСУ.