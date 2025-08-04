Урегулирование конфликта на Украине возможно только через обстоятельные и непубличные переговоры. Правоту президента России Владимира Путина в этом вопросе признало американское издание Responsible Statecraft .

Авторы материала подчеркнули, что для достижения мира администрации президента США Дональда Трампа следует подготовить подробный план урегулирования и направить его российской стороне по закрытому каналу связи.

Ранее Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме заявил, что путь к миру лежит не через громкие публичные заявления, а через «тихие, обстоятельные разговоры» за столом переговоров.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, выбор площадки для важных заявлений российского лидера не случаен. Путин регулярно отправляется на Валаам, потому что считает его важным местом для российской культуры.