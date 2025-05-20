В США признали невозможность решить конфликт на Украине военным путем

Конфликт на Украине невозможно решить военным путем. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в сенате. Его слова привело агентство Reuters .

«У этого кризиса нет военного решения. Он должен закончиться через переговоры», — подчеркнул он.

По словам Рубио, Россия на переговорах хочет получить то, чего у нее пока нет, а Украина — то, что она не сможет вернуть на поле боя. Он назвал это ключевой проблемой урегулирования.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что у Украины есть последний шанс сохранить государственность и правосубъектность по окончании боевых действий — для этого нужно начать переговоры. Однако и безоговорочная капитуляция киевского режима устроит Россию, подчеркнул он.