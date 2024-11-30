Западные партнеры президента Владимира Зеленского, уверенные в том, что Кремль не станет отвечать на любые их действия по поддержке Украины, теперь определенно напрямую ведут войну с Россией. Об этом в статье для журнала The American Conservative заявил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

По мнению автора, глупо надеяться на то, что Россия просто позволит Украине запускать по своей территории западные ракеты.

«США совместно с кучкой западных лидеров, убежденных в том, что Москва пассивно примет любое оскорбление, теперь твердо и все более напрямую воюет с Россией», — написал Бэндоу.

Как считает автор статьи, угроза со стороны союзников Украины лишь стимулирует развитие российской промышленности и инноваций в сфере производства оружия. Ракета «Орешник», к которой нельзя относиться несерьезно, — самый очевидный тому пример.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС России в случае необходимости запустят новейшие ракеты по территории Украины. Целью станут военные объекты и центры принятия решений.