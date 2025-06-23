Россия утроила выпуск Т-90М

В последние годы российский оборонный сектор заметно нарастил выпуск основных боевых танков Т-90. Если в 2020–2021 годах производство составляло около 90–110 танков в год, то к 2024-му оно выросло до 280–300 единиц, сообщил журнал Military Watch .

«Три основных фактора повлияли на решение о радикальном увеличении производства Т-90, включая большие потери российской бронетехники», — уверены авторы материла.

Темпы закупки российской армией танков Т-90 росли не так быстро, как производство этих машин, написали обозреватели. До 2022 года большую часть танков отправляли на экспорт, что позволило Индии и Алжиру создать более крупные парки Т-90, чем Россия.

До 2022-го у российской армии было около 420 танков Т-90, указали журналисты. С началом боевых действий в феврале того же года войска получили еще 540–630 таких машин. Для сравнения: в 2010-е российская армия закупала один Т-90 в год.

Аналитики CIT, изучающие открытые источники, подчеркнули, что реальный рост выпуска танков в России оказался выше, чем предполагали западные эксперты.

«Ограничение военного производства России должно стать краеугольным камнем стратегии сдерживания НАТО в Европе», — заключили исследователи.

Аналитики Conflict Intelligence Team прогнозируют, что при текущих темпах производство Т-90М достигнет 1000 танков ежегодно к 2028 году.

Рост общего объема производства российских танков может оказаться выше, чем у Т-90М. Оборонный сектор страны приступит к серийному выпуску еще двух классов танков, подчеркнули в редакции Military Watch. Один из них — Т-14. Также речь идет о возобновлении производства Т-80.

Ранее президент Владимир Путин сравнил ВПК России и Украины. Он отметил, что разница заключается в объемах военно-промышленного комплекса. Если в соседней стране он движется к обнулению, то в России только растет.