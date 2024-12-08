В США признали бесполезность танков Abrams на Украине
Салливан: США поставляли ВСУ недоукомплектованные танки Abrams
Переданные ВСУ танки Abrams на поле боя оказались не самой полезной техникой из-за недоукомплектованности. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на форуме по национальной обороне. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы отправили Украине танки Abrams. На самом деле, они недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для украинских войск в сражении», — признался он.
Представитель Белого дома подчеркнул, что данную оценку подтвердили американские военные. Он также предупредил, что передача дальнобойных ракет ATACMS и разрешение на удары вглубь России не станут панацеей для Украины.
По его словам, для ВСУ сейчас важно получить боеприпасы и решить вопрос живой силы, которую украинские власти пытаются решить в течение последних нескольких месяцев.
Журнал National Interest ранее сообщил, что ВСУ столкнулись с нехваткой тяжелой бронетехники. Немецкие Leopard и американские Abrams не смогли улучшить положение украинских солдат в зоне боевых действий.