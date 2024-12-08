Переданные ВСУ танки Abrams на поле боя оказались не самой полезной техникой из-за недоукомплектованности. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на форуме по национальной обороне. Его слова привело РИА «Новости» .

«Мы отправили Украине танки Abrams. На самом деле, они недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для украинских войск в сражении», — признался он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что данную оценку подтвердили американские военные. Он также предупредил, что передача дальнобойных ракет ATACMS и разрешение на удары вглубь России не станут панацеей для Украины.

По его словам, для ВСУ сейчас важно получить боеприпасы и решить вопрос живой силы, которую украинские власти пытаются решить в течение последних нескольких месяцев.

Журнал National Interest ранее сообщил, что ВСУ столкнулись с нехваткой тяжелой бронетехники. Немецкие Leopard и американские Abrams не смогли улучшить положение украинских солдат в зоне боевых действий.