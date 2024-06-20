Слова боевика нацбатальона «Азова»* о «мотивационных войсках» указали на тяжелое состояние Вооруженных сил Украины. Об этом написало American Conservative .

Авторы издания обратили внимание на интервью боевика украинскому телеканалу, в котором тон признался, что его подразделение использовали для предотвращения отступления других частей ВСУ.

«Их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд, я тогда был командиром отряда в 500 человек, равномерно разместили по 25-километровой линии», — сказал он.

В материале напомнили, признание прозвучало сразу после того, как президент США Джо Байден отменил запрет на передачу «Азову»* военной помощи. Оно ярко проиллюстрировало сложное положение, в которое попала украинская армия.

Ранее американские СМИ заявили, что Россия смогла захватить инициативу в зоне спецоперации, в то время как ВСУ попали в крайне тяжелое положение. Эксперт Джордж Баррос указал, что российские военные диктуют противнику место, время и темп военных действий.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.