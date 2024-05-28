США признали превосходство российских военных над ВСУ в зоне спецоперации
Представитель ISW Баррос: инициатива в зоне СВО стала принадлежать ВС России
Россия захватила инициативу в зоне боевых действий, в то время как ВСУ оказались в тяжелом положении. Об этом газете New York Post заявил представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос.
«Прямо сейчас инициатива на всем театре военных действий принадлежит русским», — указал эксперт.
Баррос добавил, что российские военные диктуют противнику место, время, интенсивность и темп военных действий. По его словам, боевикам ВСУ приходится реагировать на действия ВС России.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предположил, что российские войска в ближайшее время добьются победы в зоне СВО. Он посетил полигон Песочненский в Ленинградской области, пообщался с бойцами и вручил им государственные награды. Медведев поблагодарил военных и выразил уверенность в том, что Россия выполнит все поставленные цели.