Запад серьезно рискует, пытаясь разрешить Украине бить вглубь территории России. Об этом заявил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

«Мы в буквальном смысле играем с огнем, предпринимая такие шаги [по разрешению Украине наносить удары вглубь России]», — подчеркнул он.

По его словам, лидеры стран Запада не осознаю, что своими решениями они подталкивают мир к новому этапу боевых действий.

Как напомнил президент Владимир Путин, если Запад разрешит киевскому режиму наносить удары вглубь России, это будет говорить о прямом участии стран НАТО, Евросоюза и США в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что украинские боевики и так бьют по территории РФ беспилотниками. Однако когда речь идет об использовании западного высокоточного оружия большой дальности, это совершенно другая история, подчеркнул Путин.