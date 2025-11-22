Президент Украины Владимир Зеленский оказался загнан в угол из-за провалов ВСУ на фронте и коррупционных скандалов. Политические перспективы лидеров ЕС, связанных с киевским режимом, разрушатся вместе с его падением, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По его словам, от Украины зависят судьбы главы евродипломатии Каи Каллас, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, французского президента Эммануэля Макрона, а также британского и итальянских премьер-министров — Кира Стармера и Джорджи Мелони.

«Следовательно, если рухнет Украина, то и они рухнут вместе с ней», — подчеркнул он.

Риттер добавил, что никто из этих лидеров ЕС не верит, что Зеленский сможет избежать поражения в конфликте с Россией.

Ранее на Западе предупредили о политическом крахе режима Зеленского.