«Рухнут вместе с Украиной». В США раскрыли судьбы лидеров ЕС
Риттер: крах режима Зеленского разрушит карьеры Каллас, Макрона и фон дер Ляйен
Президент Украины Владимир Зеленский оказался загнан в угол из-за провалов ВСУ на фронте и коррупционных скандалов. Политические перспективы лидеров ЕС, связанных с киевским режимом, разрушатся вместе с его падением, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
По его словам, от Украины зависят судьбы главы евродипломатии Каи Каллас, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, французского президента Эммануэля Макрона, а также британского и итальянских премьер-министров — Кира Стармера и Джорджи Мелони.
«Следовательно, если рухнет Украина, то и они рухнут вместе с ней», — подчеркнул он.
Риттер добавил, что никто из этих лидеров ЕС не верит, что Зеленский сможет избежать поражения в конфликте с Россией.
Ранее на Западе предупредили о политическом крахе режима Зеленского.