В США предположили, что сотрудничество с Россией будет идти вне украинского контекста

NYT: Трампу есть что предложить России даже вне контекста Украины

Президент США Дональд Трамп может многое предложить России даже вне контекста урегулирования на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times .

По мнению автора издания, российская сторона хочет получить максимум от желания Трампа заключить мирный договор, даже если это замедлит сами переговоры.

В частности, собеседники газеты предположили, что Россия хочет добиться снятия санкций в авиационной отрасли. Они отметили, что это было бы выгодно обеим сторонам: Россия получит доступ к запчастям для Boeing, а США сэкономят деньги, поскольку им больше не надо будет облетать Сибирь.

Тем временем в Эр-Рияде проходит новый раунд российско-американских переговоров. С российской стороны присутствуют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.