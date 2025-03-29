Президенту России Владимиру Путину посоветовали освободить Одессу и отрезать Украину от Черного моря. С таким заявлением выступил бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works .

«Если бы я сейчас был Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю так или иначе», — сказал он.

В конце 2023 года российский лидер отмечал, что Причерноморские земли и Крым никогда не имели отношения к Украине, а Одесса всегда была русским городом.

На прошлой неделе газета The New York Times написала о страхах помощников президента Украины Владимира Зеленского. Они опасаются, что американский лидер Дональд Трамп передаст России контроль над одесским портом.

До этого в феврале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщал, что хакеры взломали украинский интернет-провайдер «Ланет». Они разослали пользователям в Одесской области письма «о переходе под юрисдикцию России».