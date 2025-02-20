«Переход под юрисдикцию». Хакеры «отдали» Одессу русским

Жители Одессы получили электронные письма о «переходе под российскую юрисдикцию». Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале .

По его словам, хакеры взломали украинский интернет-провайдер «Ланет» и разослали письма пользователям. В них говорится о переходе под юрисдикцию России в связи с «договоренностями с Соединенными Штатами».

«Уважаемые жители Одесской области Российской Федерации. В связи с договоренностями между президентом России В. В. Путиным и президентом США Д. Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию», — говорится в сообщении.

Там также есть предупреждение о возможных перебоях в предоставлении услуг. Одесситам рекомендовали отнестись к происходящему с пониманием и обращаться в службу поддержки по возникающим вопросам.

Ранее хакеры взломали профиль президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в социальной сети Х. Вместо него появился авторизованный аккаунт «Адольфа Гитлера», который в одном из постов пообещал «сделать Германию снова великой».