В США оценили влияние «Орешника» на ход украинского конфликта

Российский ракетный комплекс «Орешник» не изменит ход украинского конфликта. Об этом ТАСС заявила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.

По ее словам, в США наблюдают за пуском боеприпасов, как и в случае с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

«Не видим стратегические изменения», — сказала Хикс.

Она подчеркнула, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена тщательно изучает высказывания российского лидера Владимира Путина на тему ядерного оружия.

ВСУ не в состоянии сбить «Орешник» имеющимися средствами противоракетной обороны, заявил ранее японский военный эксперт Нобору Ямагути. На это не способны в том числе Patriot PAC-3 американского производства.