«Путин не привык к блефу». В Европе рассказали о последствиях поставок Украине F-16

Полковник Бод: Запад должен соблюдать осторожность при поставках F-16 Украине

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России реально готовы наносить удары по аэродромам, где разместят поставленные ВСУ американские истребители F-16. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод.

«Русские настроены очень серьезно, а Путин не привык к блефу», — заявил эксперт.

По его словам, российский лидер, в отличие от Запада, не прибегает к стратегической двусмысленности, и всегда выполняет свои обещания.  Он призвал лидеров НАТО к предельной осторожности.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16 планируют разместить на территории Украины.

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