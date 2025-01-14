В США отказались считать поставки оружия Украине поводом для навязывания условий мира

Салливан: США не могут диктовать Украине условия мирных переговоров с Россией

Поставки вооружений Украине не дают право Соединенным Штатам диктовать условия мирного урегулирования с Россией. Об этом в интервью газете The New York Times заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он назвал сохранение единства Североатлантического альянса одним из ключевых подходов администрации действующего президента Джо Байдена к вопросу Украины.

«Президент России Владимир Путин в начале конфликта делал ставку на то, что разрушит НАТО и расколет Европу. Мы удержали коалицию из 50 стран вместе в самых сложных обстоятельствах», — сказал советник Байдена.

Американский политик также заявил, что союзники не требуют от США заставить Украину соглашаться на переговоры с Россией. Он добавил, что решение о начале диалога о достижении мира должно оставаться за украинским правительством.

Ранее Салливан заявил, что отсутствие войны с другими государствами является предметом гордости США. По его словам, администрация Байдена оставляет после себя хорошее внешнеполитическое наследие.