В США опубликовали согласованный план по гарантиям безопасности для Украины

NYT: США и Евросоюз согласовали план по гарантиям безопасности для Украины

Европа и США согласовали план по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Проект предусматривает укрепление украинской армии, развертывание европейского контингента на территории страны и более активное использование американских разведданных. Согласно замыслу американцев, он должен стать краеугольным камнем в будущем мирном соглашении.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что на переговорах в Берлине удалось достичь значительного прогресса.

Ранее американский журналист Дэвид Игнатиус заявил, что США и Евросоюз откажут Украине в ее требовании ратифицировать гарантии безопасности. По его мнению, этот принцип изжил себя даже безотносительно украинских событий. При этом он не исключил, что Дональд Трамп выйдет из конфликта.