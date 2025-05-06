В США огласили условия, на которых Украина пойдет на заморозку конфликта

Келлог: Киев настаивал на 30-дневном прекращении огня и создании буферной зоны

Украинские власти заявили, что им нужна приостановка боевых действий на линии боестолкновения на 30 дней и создание буферной зоны. Об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал в интервью телеканалу Fox News .

«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», — сказал он.

Келлог уточнил, что в Киеве рассматривают вариант с отводом украинских войск на 15 километров, а также хотят, чтобы США убедили Россию поступить также. В этом случае получится 30-километровая зона, за которой можно будет следить.

Представитель Трампа добавил, что Киев согласится как минимум на 30-дневное прекращение огня, причем с возможностью продления.

По словам Келлога, американский лидер сможет обеспечить соблюдение перемирия на Украине, если Россия на него согласится.

В начале мая спецпосланник Трампа заявил, что Белый дом представил Украине и Евросоюзу 22 условия для мирного урегулирования украинского конфликта.