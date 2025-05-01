Украина согласилась на выдвинутые США условия для мирного урегулирования

Келлог: Украина согласилась на 22 условия США для завершения конфликта

Белый дом представил Украине и Евросоюзу 22 четких условия для мирного урегулирования, и украинские власти на них согласились. Об этом в эфире Fox News заявил спецпредставитель американского президента Кит Келлог.

Соединенные Штаты выразили готовность частично принять территориальные требования российской стороны. По словам Келлога, Украина может признать потерю территорий фактически, но юридически отказывается это сделать.

«Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы», — рассказал дипломат.

Украинская делегация предупредила Келлога, что соглашение уже обсуждалось, и руководство готово к прекращению огня на текущих линиях.

Ранее США и Украина подписали договор по сделке о природных ресурсах. Согласно опубликованному американским Минфином заявлению, документ поможет государствам сотрудничать и инвестировать вместе для ускорения восстановления украинской экономики.