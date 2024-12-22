Риттер обвинил Украину в терроризме после атаки дронов по Казани и Рыльску

Режим президента Владимира Зеленского совершил акты терроризма, когда ВСУ атаковали беспилотниками и дальнобойными ракетами российские города, находящиеся далеко от линии фронта. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший американский разведчик Скот Риттер.

«Это стопроцентный акт терроризма. Есть юридическое определение терроризма и то, что украинцы сейчас делают — это терроризм. Просто и четко», — сказал он.

Риттер считает, что атака украинских дронов на Казань не имела никакой военной ценности. Она была продиктована только политическими мотивами и направлена на эскалацию конфликта, чтобы Россия нанесла ответный удар ядерным оружием.

По его словам, режим Зеленского не добьется своей цели, а российское руководство понимает, что «Украина и ее союзники сумасшедшие».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Казань «местью за успешный саммит БРИКС», а также призвала мировое сообщество осудить военные преступления и теракты «хунты Зеленского».