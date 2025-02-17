В США объявили о завершении украинского конфликта

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, украинский конфликт практически завершился. Об этом заявил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.

«Де-факто конфликт на Украине закончен», — написал он.

По его словам, Трамп не заявлял об этом прямо, но Белый дом осознал, что конфликт не может продолжаться дальше.

«Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — отметил Вайхерт.

Большинство стран согласятся с тем, что победу одержала Россия, а не Украина, добавил он. По его мнению, руководство США под видом сокращения помощи ВСУ может обособиться от Североатлантического альянса и переложить оборонные расходы на страны Евросоюза.

В этом случае Европа станет меньше поддерживать Украину, и ослабленная страна лишится права на участие в переговорах между Россией и США.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что украинский лидер Владимир Зеленский примет участие в дипломатическом урегулировании конфликта. Он добавил, что в ближайшее время встретится с главой России Владимиром Путиным.