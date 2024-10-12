В США назвали важный фактор успеха ВС России на Украине

Вооруженные силы России значительно улучшили свой военный потенциал за счет терминалов Starlink, захваченных на Украине. Об этом сообщили источники газеты The Washington Post.

«Украинская армия, уступающая по вооружению и численности, обладала одним важным преимуществом: интернет через терминалы Starlink. Теперь он есть и у русских», — отметили в материале.

Авторы статьи указали, что российские военные стали более маневренными, имея в своем арсенале терминалы Starlink. Это позволяет им использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время атак.

Также ВС России совершают больше вылетов беспилотников и наносят удары по украинским войскам артиллерийским огнем. При этом США не могут повлиять на то, что терминалы попадают в руки российской армии.

Ранее в Курской области российские военнослужащие захватили станцию Starlink в ходе штурма украинских позиций.