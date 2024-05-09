Спецоперация 09 мая 2024, 06:01 В США назвали последствия отказа Украины от мирных переговоров Офицер США Дэвис: Украина должна добиваться мирных переговоров РИА «Новости»

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Украина должна быстрее добиваться мирных переговоров, причем на имеющихся условиях, иначе она потерпит полное поражение и даже американская военная помощь ей не поможет. Об этом написал аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для газеты Hill.

По его словам, Украина никогда не выиграет, не сможет вернуть себе все потерянные территории. В этом ей не поможет даже согласованная программа помощи на сумму почти 61 миллиард долларов. ВСУ смогут продолжать сражаться, но на конечный результат их действия не повлияют.

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«Если Киев не будет быстро добиваться урегулирования путем переговоров на лучших из доступных условий, то, в конечном счете, может потерпеть полное поражение», — заявил офицер.

Дэвис добавил, что конфликт можно было предотвратить, если бы власти США проводили трезвую и зрелую дипломатию, настояли на выполнении Украиной и Европой условий Минских соглашений.

Офицер предупредил, что попытки украинских и западных политиков игнорировать реальность могут привести лишь к тому, что в конечном итоге Киеву предложат условия капитуляции.

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