NYT: ВСУ лишились профессиональных бойцов для удержания фронта в Донбассе

В октябре Россия добилась самых крупных успехов на фронте с лета 2022 года, тогда как линии обороны ВСУ страдают от постоянного давления. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на экспертов.

Авторы материала отметили, что быстрое продвижение российских войск стало «разительным изменением ситуации прошлого года», когда линии фронта оставались в основном в статичном положении.

«Но тупик, который определил 2023 год, заложил основу для недавнего прогресса России», — заметили журналисты.

ВСУ при этом испытывают серьезную нехватку личного состава. Из-за этого украинская армия значительно уступает по численности на поле боя. Аналитик Французского фонда стратегических исследований Винсента Турре пояснил, что многие подразделения ВСУ на линии фронта в Донбассе состоят из представителей территориальной обороны Украины, не имеющих профессиональной подготовки.