В США назвали города России, попадающие в зону поражения Tomahawk

Передача американцами Киеву крылатых ракет Tomahawk поставит под угрозу крупные российские города, в числе которых Санкт-Петербург и Тюмень. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Вашингтон может поставить Украине ракеты с модификацииями Block IV и Block V. Дальность полета первых составляет около 1600 километров, вторых — до 2500 километров.

Эксперты также составили карту зон поражения ракет, в случае если Tomahawk передадут ВСУ. В числе потенциальных целей Пермь, Мурманск, Тюмень и Санкт-Петербург.

До этого аналитики отмечали, что в радиусе действия ракет Tomahawk варианта Block V находятся не менее 1934 военных объектов России. В случае же с Block IV — не менее 1655.

Ранее западные журналисты усомнились, что Киев сможет запустить ракеты Tomahawk в сторону России. Они напомнили, что Пентагон вряд ли согласится на их передачу, так как запасы этого оружия и его систем доставки слишком малы и ценны.