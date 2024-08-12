В США испугались свирепого ответа России после атаки ВСУ на Курскую область

WSJ: в Белом доме не ждут эскалации после атаки ВСУ на Курскую область

Белый дом не предсказывает значительной эскалации конфликта на Украине после атаки на Курскую область, которую Россия рассматривает как теракт. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на помощников в американской администрации.

«Опасения по поводу эскалации не увеличились в Белом доме. <…> Ожидания заключаются в том, что региональные столкновения будут напоминать бои на Украине», — отметили журналисты.

Несколько американских чиновников опасаются при этом, что атака на российские силы на территории РФ может спровоцировать свирепый ответ со стороны России.

Отставной американский подполковник Джон Нагл допустил, что Украина пытается привлечь внимание своего главного спонсора — США — перед выборами президента.

Ранее эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью немецкому изданию заявил, что нападение ВСУ на Курскую область станет фатальным для Украины и разрушит всю выстроенную линию обороны.