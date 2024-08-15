В США допустили передачу Киеву дальнобойных ракет JASSM

США могут передать Украине крылатые дальнобойные ракеты JASSM, которые можно будет запускать с истребителей F-16. Этот вопрос уже обсуждается Белым домом и Пентагоном с Киевом, сообщила газета Politico со ссылкой на должностных лиц Белого дома.

«Администрация [президента США Джо] Байдена открыта для отправки на Украину крылатых ракет большой дальности, что усилит боевую мощь киевских истребителей F-16 в условиях, когда страна стремится к тому, чтобы борьба с Россией набрала еще больше оборотов», — говорится в публикации.

Окончательное решение пока не принято, но американская администрация уже прорабатывает сложные детали передачи Киеву такого вооружения. Кроме того, им необходимо убедиться, что советские самолеты, находящиеся в распоряжении ВСУ, как и недавно поставленные Киеву истребители F-16 смогут запускать ракеты по целям на расстоянии более 230 миль (более 370 километров).

В Пентагоне отказались от комментариев по поводу переговоров о передаче Украине ракет JASSM.

Ранее в США сообщили, что военное ведомство рассчитывало на использование украинскими военными ракет ATACMS для ударов по Крыму, а не по Курской области, так как Украине выделили строго ограниченное количество такого оружия.