В США допустили, что приостановка помощи Украине будет недолгой при уступках

Представители администрации американского лидера Дональда Трампа не исключили, что приостановка помощи Украине будет недолгой при одном условии. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Представители администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома», — написали авторы материала.

По их данным, при поддержке Европы Украина сможет продолжать противостояние в течение всего лета без дополнительной американской помощи. Но, по словам аналитиков, потеря одного из важнейших союзников позволит российским войскам еще быстрее прорваться вперед.

Трамп ранее поручил приостановить поставки военной помощи Украине. Также США полностью прекратили обмен разведданными с этой страной.