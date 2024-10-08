В США допускали применение Россией ядерного оружия на Украине

Американская администрация оценивала вероятность применения Россией ядерного оружия (ЯО) на Украине осенью 2022 года на уровне 50%. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные, опубликованные в книге журналиста Боба Вудворда «Война».

«Вудворд пишет, что в какой-то момент команда [президента США Джо] Байдена по национальной безопасности поверила в реальную угрозу, в 50% вероятность того, что [президент России Владимир] Путин применит ядерное оружие на Украине», — сообщил телеканал.

По информации Вудворда, администрация Байдена тогда начала получать отчеты с «глубоко тревожной оценкой» вероятности ядерного удара со стороны России. Американский лидер поручил Белому дому связаться с российскими властями, задействовав все доступные каналы, чтобы проинформировать Москву о возможных последствиях.

Два телефонных разговора между Сергеем Шойгу, бывшим на тот момент министром обороны РФ, и главой Пентагона Ллойдом Остином состоялись в октябре 2022 года. В ходе переговоров глава российского оборонного ведомства предупредил американского коллегу, что Киев планирует использовать «грязную бомбу». Остин не поверил, отметив, что у него нет таких данных.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия обновляет собственную ядерную доктрину с учетом рисков, возникающих из-за увеличения роли ЯО в стратегии НАТО.