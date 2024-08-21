В СПЧ предложили запретить обменивать наемников ВСУ

Фадеев: СПЧ предложит запретить обменивать наемников ВСУ

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил о планах Совета при президенте РФ по правам человека запретить обменивать пленных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава СПЧ заявил, что иностранные наемники, захваченные в плен и уличенные в совершении преступлений, не могут быть обменены. В случае, если вину иностранного военного докажет суд, его не включат в списки для обмена, добавил Фадеев.

«Совет по правам человека выдвинет такую инициативу и предложит свои варианты для принятия соответствующего нормативного акта», — сообщил он.

По мнению председателя СПЧ, данная инициатива получит поддержку как со стороны политиков, так и общественности.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о попытках военнослужащих ВСУ выдать себя за представителей гражданских профессий при сдаче в плен. Он отметил, что сделать это им не удается из-за компромата в собственных телефонах.

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