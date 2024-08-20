Алаудинов рассказал, как бойцы ВСУ выдавали себя под Курском

Алаудинов: солдаты ВСУ выдавали себя информацией в своих же телефонах

Военнослужащие ВСУ пытаются выдать себя за представителей гражданских профессий, когда попадают в плен в Курской области, но их выдает информация в личных мобильных телефонах. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Когда они оказываются у нас в плену, все становятся поварами, водителями и находят себе мирные профессии. К сожалению, их выдают GoPro, камеры и телефоны», — рассказал он.

По его словам, российских военных порой шокирует информация, которую хранят в гаджетах представители ВСУ. Алаудинов подчеркнул, что часто данные, хранящиеся в телефонах, противоречат рассказам самих пленных.

Командир спецназа «Ахмат» назвал военных ВСУ, действующих в Курской области, мародерами. На атаку отправляют «сброд, все низшие слои общества», к ним же добавляют иностранных наемников, уточнил он.

Ранее Алаудинов заявил, что боевые действия в Курской области завершатся к зиме.