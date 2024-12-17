В Совфеде рассказали, как Трамп перенесет часть украинского бремени на Европу

Будущий президент США Дональд Трамп будет жестко продвигать идею, по которой на Украине разместятся европейские военнослужащие. Об этом сообщил РИА «Новости» член Совета Федерации Константин Косачев.

«Позиция Трампа известна, она была таковой и в ходе его и предыдущего президентства — перевести значительную часть бремени расходов США на союзников в Европе», — рассказал сенатор.

По его словам, будущий хозяин Белого дома отлично считает деньги и обязательно будет продавливать такую линию поведения. Однако и в Европе многие знают цену деньгам, поэтому, по словам Косачева, этот вопрос вызовет бурную дискуссию.

Ранее Трамп заявил, что продолжает работу по урегулированию кризиса на Украине и уже видит «небольшой прогресс». Он добавил, что задача оказалась достаточно сложной, но он хочет добиться ее решения.