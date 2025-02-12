Странам Запада для прекращения украинского кризиса необходимо пересмотреть все предлагаемые идеи и сконцентрироваться на устранении настоящих причин напряженности. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

Он подчеркнул, что возможность направить события по мирному пути были всегда и никуда не исчезли. Но для этого необходимо пересмотреть подход и учитывать новое положение вещей.

Шевцов добавил, что подписанные 10 лет назад Минские соглашения дали властями Украины возможность сохранить Донбасс и запустить процесс национального примирения, но вместо этого киевский режим пошел на жертвы под давлением западных стран.

«Что касается нового „Минска“. Ситуация изменилась кардинально, и разные формулы, которые предлагали киевский режим и его западные покровители, нереалистичны», — добавил заместитель секретаря Совета безопасности.

Он напомнил, что Россия стала единственной страной, которая выполнила взятые на себя обязательства, а остальные участники рассматривали соглашение как возможность дать украинскими властям накопить силы и получить новые вооружения.

«Народ, живущий на территории современной Украины, имеет полное право потребовать от киевских властей и их хозяев ответа за этот преступный обман», — добавил Шевцов.

Президент России Владимир Путин в декабрьском интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину объяснил свое заявление о позднем начале специальной военной операции, сделанное в ходе прямой линии. Глава государства пояснил, что необходимо было сразу понять, что западные не собирались выполнять Минские соглашения. Но это осознание пришло слишком поздно.