Путин объяснил, почему решение о начале СВО нужно было принимать раньше

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин указал, что решение о начале спецоперации нужно было принимать раньше. Свою позицию он объяснил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

«Трудно конкретную дату и срок назвать, вообще невозможно. Во всяком случае, мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что просто водят нас за нос, вводят в заблуждение», — заявил глава государства.

Западные лидеры публично признались в этом, напомнил президент. Цель была одна — дать время Украине на перевооружение ВСУ для подготовки к дальнейшим боевым действиям. Путин отметил, что Россия должна была понять это и действовать более решительно.

«Просто преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа», — подчеркнул Путин.