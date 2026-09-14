В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали 5 человек, среди них ребенок

В Сочи в результате падения фрагментов БПЛА пострадали пятеро местных жителей, среди них несовершеннолетний. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале .

«В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек, в том числе один ребенок», — заявили в оперштабе.

Один взрослый попал в больницу, остальным оказали помощь амбулаторно. Также в результате ЧП повреждения получили три частных дома. Обломки БПЛА упали еще по ряду адресов, в том числе на территорию нежилого здания, во двор частного дома и тоннель.

Утром пресс-служба Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 399 украинских беспилотников над российскими регионами. БПЛА сбили над девятью областями, Крымом, Черным морем и Краснодарским краем.