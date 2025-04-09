В телефоне бойца, ликвидированного на Курском направлении, нашли голосовое сообщение о поборах в рядах ВСУ. Об этом сообщил специальный корреспондент RT Александр Пискунов.

Смартфон украинского солдата изъяли десантники 11-й ОДШБр. Запись хранилась в одном из внутренних чатов военных ВСУ. Пискунов предположил, что, скорее всего, солдат находился в украинском тылу.

Судя по разговору, говоривший обсуждал с сослуживцами регулярные «взносы». Также боец получал угрозы в случае, если не переведет некий ежемесячный платеж.

Владельцем телефона оказался военный 1-й десантно-штурмовой роты 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр ВСУ.

Военный корреспондент Александр Коц ранее обнародовал материалы, обнаруженные на телефоне погибшего в Курской области бойца ВСУ. На кадрах украинец держал на груди игрушку, на которой нарисована свастика. Также он позировал в форме образца гитлеровских нацистов.