«Привет с того света». Военкор Коц опубликовал кадры с телефона убитого бойца ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц поделился материалами, обнаруженными на телефоне бойца ВСУ, ликвидированного в Ольговском лесу Курской области. Видео и фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале .

«Наша новая рубрика „Привет с того света“. Или кадры из трофейных телефонов. На этих фото и видео любитель нацистской формы и фашистской символики весело проводит время в Курской области», — написал военкор.

Коц отметил, что телефон украинского боевика изъяли мотострелки полка Воздушно-космических сил России.

На кадрах боец ВСУ лежал и держал на груди игрушку, на которой нарисована свастика, а также позировал в форме образца гитлеровских нацистов.

В ролике видно, как украинский боевик вместе с сослуживцами ехал по российской территории на грузовике после вторжения в курское приграничье. В кадре мелькнула надпись «Суджа», видны разрушенные здания.

Вторжение в Россию для него закончилось гибелью в Ольговском лесу. Военкор показал фото, где погибший боевик лежал лицом в грязи.

Ранее суд арестовал украинского боевика, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шести женщин в курском селе Русское Поречное.